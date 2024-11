Flamengo: Comparar Gabigol com Zico e Júnior beira a loucura, diz Renan

Comparar Gabigol a ídolos de outras gerações do Flamengo é loucura, opinou Renan Teixeira no Fim de Papo, nesta quarta (13).

O comentarista ainda disse que, se fosse torcedor do Flamengo, não gostaria de encontrar Gabigol na arquibancada - o atacante assistiu à partida em um camarote do Maracanã.

Se algum torcedor do Flamengo [...] consegue comparar o Gabigol a Júnior, a Zico, a Nunes, a Andrade, isso beira a loucura. [O Gabigol é] um jogador que pensa muito mais nele, é egoísta, teve um ano muito ruim. E ele quer no último jogo, em uma celebração coletiva, expor a diretoria e fazer uma cobrança?

Renan Teixeira

Vitão: David Luiz não podia ter batido pênalti do Fla; não é 'pelada'

O pênalti perdido por David Luiz contra o Atlético-MG foi um erro de todo o Flamengo, opinou Vitor Guedes.

Futebol não é igual na 'pelada': quem sofreu, bate ou bate o dono da bola. Pênalti é muito sério. Você pode fazer isso se estiver 5 a 0, para o cara ser artilheiro ou na despedida do jogador. Agora, jogo 0 a 0? [...] Tem que ter uma orientação do vestiário.

Vitor Guedes

Flamengo: Wesley merece vaga na seleção? Colunistas opinam

O lateral direito Wesley, do Flamengo, merece ser testado na seleção brasileira, opinaram Renan Teixeira e Vitor Guedes.

A nossa lateral direita tem sido um teste. Tem jogado o Vanderson. Para mim, o Danilo não dá mais. Acho que não custa um teste com esse menino [o Wesley]. É jovem, tem jogado muita bola.

Renan Teixeira

