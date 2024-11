Flamengo bate Minas e conquista quarta vitória seguida na Superliga feminina de vôlei

Com uma grande festa no Maracanãzinho, o Sesc RJ Flamengo venceu o Minas por 3 sets a 1 nesta terça-feira, pela Superliga feminina de vôlei, com parciais de 25/14, 19/25, 25/13 e 25/23. Foi a estreia do Mengão no ginásio carioca na temporada, que começou muito boa para a equipe do técnico Bernardinho com quatro vitórias seguidas na competição.

O triunfo sobre o Minas, atual campeão da Superliga, fez o Flamengo chegar na vice-liderança do torneio com 15 pontos, mesma pontuação do Praia Clube.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sesc RJ Flamengo? (@sescrjflamengo)

O coletivo do Flamengo se sobressaiu no jogo. A oposta Edinara foi a maior pontuadora da partida, com 18 acertos, enquanto a central Lorena, com 13, sendo seis de bloqueio, ficou com o Troféu VivaVôlei de melhor jogadora em quadra. Ela destacou a importância do fundamento.

"É uma vitória que coroa um momento especial, de muita evolução do nosso time. Estudamos muito para essa partida e conseguimos colocar em prática aquilo que planejamos. Estou muito feliz de evoluir junto com esse grupo, que tem uma energia muito boa. A gente está se ajudando muito, sobretudo nos momentos difíceis. O bloqueio foi importante e é algo que estamos treinando intensamente, pois tem sido um bom caminho. Todo mundo fez ponto neste fundamento hoje", analisou Lorena.

Agora, o Flamengo volta à quadra nesta sexta-feira, contra o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), no Hebraica.