Filipe Luis cita tristeza profunda e deixa caso Gabigol com Marcos Braz no Flamengo

Nesta quarta-feira, no Maracanã, o Flamengo empatou sem gols com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, o principal assunto da noite foi Gabigol. Filipe Luís, treinador do Rubro-Negro, comentou o afastamento do atacante para o jogo contra o Galo e afirmou que o caso está com Marcos Braz, vice-presidente de futebol.

"Primeiro dizer que me entristece profundamente ter que falar de um assuntos desses depois de ser campeão da Copa do Brasil, mas sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim e me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel por tudo que ele fez pelo clube e por mim. O que eu posso dizer sobre o afastamento do Gabriel foi que, devido ao episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem", começou Filipe Luís.

"Isso é um assunto total do Marcos Braz e ele vai explicar para vocês em um momento que ele achar oportuno. Esse é meu pronunciamente sobre esse assunto. Como eu falei, me entristece profundamente, porque eu gostaria muito de que não sujasse esse título maravilhoso e incrível que esse grupo conquistou, por nenhum motivo extracampo. Espero que esse assunto se resolva o antes possível, porque todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja bem", finalizou o treinador do Flamengo.

O camisa 99 não foi relacionado para o confronto contra o Galo. Na última terça-feira, o Flamengo comunicou a decisão que a diretoria fará uma reunião com os representantes do atleta para definir o futuro do jogador, que não segue no time carioca em 2025. Cruzeiro e, agora, Santos aparecem como prováveis destinos do ídolo Rubro-Negro.

O atacante, na celebração do título da Copa do Brasil no último domingo, anunciou que não permanecerá no Flamengo para a próxima temporada. Além disso, possíveis ocorridos no vestiário da partida decisiva quando foi substituído por Bruno Henrique contribuíram para o seu afastamento.

Mesmo afastado, Gabigol esteve no Maracanã na noite desta quarta-feira e acompanhou o jogo do camarote com a camisa 10, de Zico.

BH agradeceu a torcida pelo apoio e lamentou o resultado. Foco no próximo jogo!#VamosFlamengo pic.twitter.com/MFuCb7wmr8 ? Flamengo (@Flamengo) November 14, 2024

Gabigol viveu uma temporada de altos e baixos no Flamengo. Enquanto Tite esteve no comando da equipe carioca, o atacante foi para a reservas e não teve desempenho tão bom quanto em outros anos. Após a conquista do título no último domingo, o atacante chegou a criticar a relação que teve com seu ex-treinador.

Contudo, com a chegada de Filipe Luís voltou a ter mais espaço e foi decisivo conquista da Copa do Brasil ao marcar dois gols no jogo de ida contra o Atlético-MG, no Maracanã.