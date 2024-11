Em meio a jejum, Calleri é o jogador com mais impedimentos no Brasileirão

Jonathan Calleri, atacante do São Paulo, não marca gol no Campeonato Brasileiro há dez partidas. Além do jejum na competição nacional, o argentino amarga uma marca negativa, sendo o jogador com mais impedimentos durante as 33 rodadas já disputadas.

Segundo o FootStats, Calleri, dos 36 jogos que participou no Campeonato Brasileiro, acumulou um total de 26 impedimentos. Isidro Pitta (25), Pablo Vegetti (21), Thaciano (21) e Junior Santos (18) fecham o top5.

O atacante são-paulino mira encerrar um jejum incômodo na temporada, já que não marca gol no Brasileirão há dez rodadas. A última vez que Calleri balançou as redes adversárias na competição nacional aconteceu no dia 3 de agosto, contra o Flamengo, na vitória por 1 a 0, no Morumbis. Desde então, foram apenas suas assistências.

Por todas as competições, Calleri não balança as redes há cinco jogos e vive uma de suas piores fases na temporada. O último gol do camisa 9 na temporada aconteceu contra o Botafogo, no duelo de volta pelas quartas de final da Copa Libertadores. A equipe acabou sendo superada nas penalidades e eliminada da competição.

Após a eliminação, Calleri não conseguiu mais reencontrar o caminho das redes e busca findar o jejum contra o RB Bragantino. O duelo, válido pela 34ª rodada da Série A, está marcado para o próximo dia 20. A bola rola no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, a partir das 16h30 (de Brasília).