Elenco do Vasco se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Inter

O elenco do Vasco se reapresentou nesta quarta-feira e iniciou a preparação para o duelo contra o Internacional, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no dia 21 de novembro, quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), em São Januário.

Depois da derrota diante do Fortaleza, no último sábado, por 3 a 0, no Castelão, o elenco vascaíno recebeu dois dias de folga. Agora, a equipe do técnico Rafael Paiva aproveitará o período de oito dias de treino durante a Data Fifa.

O lateral direito Puma Rodríguez foi convocado para defender a seleção do Uruguai e desfalcará o Vasco nesse período de treinos.

Vindo de duas derrotas seguidas por 3 a 0, diante do Botafogo e do Fortaleza, o Cruzmaltino busca se recuperar na competição diante do Internacional. O time carioca ainda sonha com uma vaga para disputar a Copa Libertadores pela primeira vez desde 2018.

Na 9ª posição, com 43 pontos conquistados, o Vasco está quatro pontos atrás do Cruzeiro, 7º colocado e último time com vaga na pré-Libertadores.

Se o Cruzeiro e o Botafogo conquistarem a Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores, respectivamente, o Vasco garante vaga na competição continental mesmo na 9ª colocação - caso essas equipes estejam à frente na classificação do Brasileiro.

Adversário do time carioca, o Internacional ocupa a 4ª posição, com 59 pontos conquistados. O Colorado está invicto há 14 jogos no Campeonato Brasileiro.