'Ele é talentoso, sabe lutar', diz adversário de Whindersson Nunes

Whindersson Nunes e Neeraj Goyat se enfrentam no próximo dia 15 de novembro, no AT&T Stadium em Arlington, no Texas (EUA). O estádio também recebe, entre outras lutas, o embate épico entre Mike Tyson e Jake Paul.

Esta será a primeira luta profissional do comediante brasileiro que, até hoje, tem duas derrotas, duas vitórias e um empate na carreira.

Whindersson enfrenta o maior boxeador da Índia. Aos 32 anos, Goyat tem 18 vitórias, quatro derrotas e dois empates. E sabe que tem um adversário difícil pela frente.

Eu assisti à luta dele contra o Popó, foi uma luta de exibição. Mas deu para ver que ele é talentoso, sabe como lutar.

Neeraj Goyat, lutador indiano, adversário de Whindersson Nunes Imagem: Ananda Portela/UOL

Whindersson não se considera atleta, entende que tem vivido uma experiência como tal, e reconhece que não sente a pressão de enfrentar um atleta como Goyat.

Eu já lutei contra o Popó, nada pode ser pior do que isso. Hoje eu me sinto mais seguro com as luvas nas mãos, consigo jogar boxe, e não só dar porrada.

Quem mais luta

EVENTO PRINCIPAL

Jake Paul x Mike Tyson

Katie Taylor x Amanda Serrano

Mario Barrios x Abel Ramos

Neeraj Goyat x Whindersson Nunes

PRELIMINARES

Shadasia Green x Melinda Watpool

Lucas Bahdi vs. Corey Marksman

Bruce Carrington Jr. vs. Dana Coolwell

ONDE ASSISTIR

As lutas do card principal serão transmitidas ao vivo, mundial e exclusivamente, na Netflix, às 22h (horário de Brasília). Com narração e comentários em português, o duelo acontecerá no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.

*A repórter viaja a convite da Netflix