Dorival prevê duelo difícil contra a Venezuela e confirma escalação da Seleção Brasileira

Brasil e Venezuela duelam nesta quinta-feira, no estádio Monumental de Maturín, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O técnico Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta e falou sobre suas expectativas para a partida, que para ele, será muito dura e complicada.

"É um ambiente difícil. O futebol venezuelano vem crescendo bastante nos últimos anos. Já começaram a aparecer alguns atletas ao redor do mundo, inclusive aqui (futebol brasileiro). É uma equipe que em casa é muito forte, estão invictos há cinco jogos lá. Não pensem que teremos um jogo simples. Esqueçam aquela fragilidade de Bolívia, Venezuela, pois a ordem do futebol mudou. A nossa equipe ainda pode oscilar neste processo, mas há uma confiança muito grande no que está sendo feito", argumentou Dorival Júnior.

Além disso, o comandante da Seleção Brasileira confirmou a escalação do Brasil que irá a campo nesta quinta, contra os venezuelanos:

Dorival Júnior também falou sobre a escolha de Gerson, do Flamengo, no lugar de Paquetá. Segundo o treinador, todos os atletas do elenco podem ser utilizados e não há reservas em sua visão.

"Não existe um titular absoluto. O momento do Gerson é espetacular no Flamengo, não podemos ignorar isso. O Paquetá também tem a minha total confiança, ele sabe disso. É um jogador de muito bom nível. Nesta quinta ele pode entrar e fazer uma bela partida. Não é porque não está iniciando que pode ser considerado reserva. Todos aqui podem entrar ou até começar como titulares em algum momento", completou o treinador.

Com 16 pontos em 11 jogos, o Brasil é o quarto colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas. Por sua vez, a Venezuela está na oitava posição com 10 pontos e o mesmo número de partidas. As seleções duelam nesta quinta, às 18h (de Brasília).