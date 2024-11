Dorival lamenta lesões na Seleção e cita dificuldades na preparação para jogos

Nesta quinta-feira, o Brasil encara a Venezuela pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A Seleção não poderá contar com Rodrygo e Éder Militão, atletas do Real Madrid que inicialmente haviam sido chamados, mas que foram cortados por lesões. O técnico Dorival Júnior lamentou as ausências de jogadores nos últimos meses por conta de problemas físicos.

"Tivemos estas situações nos últimos tempos (lesões de atletas da Seleção). Tivemos o Pedro, o Bremer, Militão, até o Neymar (se machucou) de novo. Faz parte do nosso trabalho e sabemos que não é fácil. Isso faz com que o jogador fique com mais resiliência. Não desejamos isso para ninguém", lamentou o treinador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Dorival também falou sobre o baixo período de treinos com os atletas da Seleção, que tem passado dificuldades para se preparar para os jogos das Eliminatórias.

"Estamos repetindo e insistindo com conceitos e comportamentos desde março. São poucos jogos, poucos treinos, com exceção da Copa América, que tivemos um período maior de treinos. É algo diferente daquilo que vivemos nos clubes. Estamos mudando os conceitos de trabalhos, de treinos. Aceleramos um processo, mostrando um material específico para atletas que estão vindo pela primeira vez. Esperamos que a equipe melhore conforme o tempo", completou Dorival.

O Brasil enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), no estádio Monumental de Maturín. A Seleção Brasileira é a quarta colocada na classificação das Eliminatórias, com 16 pontos em 11 jogos. Por sua vez, os venezuelanos estão no oitavo lugar, com 10 pontos e o mesmo número de partidas.