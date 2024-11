Dispensados no Corinthians, Gil e Giuliano dão volta por cima e lideram Santos em acesso

Sob uma nova diretoria, o Santos reformulou o seu elenco no início da temporada. Diversos nomes foram contratados. Entre eles: Gil e Giuliano, uma dupla dispensada no Corinthians ao término de 2023.

Havia a dúvida se ambos poderiam render em alto nível com a camisa alvinegra. Os questionamentos, porém, logo ficaram para trás. Os dois se encaixaram com facilidade no time do técnico Fábio Carille e lideraram o clube no retorno à elite do futebol brasileiro.

Aos 37 anos, Gil encantou o Santos com a sua disposição e disciplina. Hoje, ele é o atleta da equipe com mais jogos na temporada, com 49, todos como titular. O zagueiro ficou de fora de apenas três compromissos. Além disso, marcou um gol.

Giuliano, por sua vez, sofreu com lesões. No começo do ano, teve uma contusão muscular na panturrilha esquerda e ficou um bom tempo afastado. Depois, o problema foi no bíceps femoral da coxa direita.

Com isso, o meia disputou 35 partidas na temporada, sendo 33 como titular. Ele só completou 90 minutos em campo, aliás, em 11 oportunidades.

Giuliano, contudo, compensou o tempo longe dos gramados com participações em gols. São 12 bolas na rede e três assistências. Ele é o vice-artilheiro do Peixe em 2024, apenas atrás de Guilherme, que tem 13 tentos.

Com Gil ajudando o sistema defensivo e Giuliano impulsionando o ataque, portanto, o Santos chegou ao tão desejado acesso à Série A na última segunda-feira, ao derrotar o Coritiba, por 2 a 0, no Couto Pereira.

Agora, o Alvinegro Praiano mira o título da Série B. Para isso, o time precisa vencer o CRB no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 37ª rodada.