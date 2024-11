Didi se lesiona e é cortado da Seleção Brasileira de Basquete; Reynan é convocado

Na tarde desta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) divulgou uma mudança na convocação da Seleção Brasileira masculina. O ala-armador Didi Louzada foi cortado devido a uma lesão, e o jovem Reynan Gabriel, da mesma posição, foi chamado para ocupar a vaga.

Didi Louzada, atualmente no Franca, precisou ser cortado da convocatória da Seleção por conta de uma lesão muscular no quadril. Dessa forma, ele perderá os jogos contra Uruguai e Panamá pelas Eliminatórias da AmeriCup 2025, em Belém, no Pará.

Para suprir a ausência de Didi, o técnico Aleksandar Petrovic convocou Reynan, do Pinheiros. O jovem de 20 anos acumula passagens pelas categorias de base e foi campeão Sul-Americano sub-17, vice da Copa América sub-18 e participou da Copa do Mundo sub-19. Ele ainda conquistou o título Globl Jam com a Seleção.

Esse é o segundo corte nesta semana na Seleção Brasileira. Na segunda-feira, o pivô Lucas Dias também precisou ser desconvocado por uma lesão no púbis. Ruan Miranda, do Flamengo, foi chamado para substituir o atleta.

A apresentação dos jogadores está marcada para o dia 18 de novembro (segunda-feira). O primeiro jogo será no dia 21, contra o Uruguai. Em seguida, no dia 24, o Brasil encara o Panamá. As duas partidas acontecem às 20h (de Brasília), no Mangueirinho, em Belém (PA).

A Seleção Brasileira é líder do grupo A das Eliminatórias, com duas vitórias em dois jogos. Se somar dois triunfos nas próximas partidas, a equipe garante vaga na AmeriCup, que acontece em agosto de 2025, na Nicarágua.

Confira a lista de convocados da Seleção Brasileira de basquete:

Raulzinho - Pinheiros-SP



Alexey Borges - Flamengo-RJ



Elinho - Corinthians-SP



Georginho - SESI Franca-SP



Gui Deodato - Flamengo-RJ



Reynan - Pinheiros-SP



Zu Júnior - SESI Franca-SP



Ruan Miranda - Flamengo-RJ



Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR



João Marcelo "Mãozinha" - Memphis Hustle-EUA



Marcio Henrique - RatioPharm Ulm-ALE



Mathias Alessanco - Bétis-ESP



Nathan Mariano - SESI Franca-SP