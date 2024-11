Deco se mostra contrário à forma que Vitor Roque foi tratado no Barça: "Não lembro de um ataque tão feio"

Nesta terça-feira, o diretor esportivo do Barcelona, Deco, saiu em defesa do atacante Vitor Roque e se mostrou contrário à forma que o brasileiro foi tratado em seu período no clube catalão.

"Desde que conheço o Barça, não me lembro de um ataque tão feio a um jogador jovem assim que veio de fora como foi com Vitor Roque. Uma crítica tão feia e tão malvada. Não sei de onde veio, não sei se foi a mim ou ao clube, mas creio que não foi um ataque pessoal contra uma criança de 18 anos", afirmou Deco em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

O ex-jogador brasileiro com nacionalidade portuguesa também viu a vinda de Vitor Roque ao Barcelona como precipitada. De início, o atacante chegaria à Espanha apenas na metade de 2024, mas sua mudança foi adiantada para janeiro por um pedido do técnico Xavi, que comandava a equipe à época.

"Ele chegou em janeiro porque o treinador (Xavi) pediu por causa da lesão de Gavi. Ele não teve culpa de vir em janeiro. [...] Ele fez muito vindo antes do tempo, visto que estava lesionado e talvez não estivesse com a condição ideal quando chegou, mas já foi jogar sem ter um plano", disse Deco.

Vitor Roque foi contratado pelo Barcelona junto ao Athletico-PR por 30 milhões de euros, com variáveis que poderiam fazer o valor total chegar em 60 milhões. O diretor, no entanto, não vê o alto preço pago como motivo principal para as críticas, e acredita que o Real Madrid está tratando Endrick como um jovem deve ser tratado.

"Estamos vendo agora com Endrick como é um processo normal de um jogador de 18 ou 19 anos que chega ao Real Madrid. Com o Vitor Roque, lhe causaram bastante dano e para foi mim foi muito duro vê-lo sofrer e como saiu, como lhe fez mal".

O desempenho abaixo do esperado fez com que o Barcelona emprestasse Vitor Roque para o Real Betis . O atacante ficará no clube até junho de 2025, quando retornará aos catalães.

Nesta temporada, Vitor Roque marcou cinco gols em 14 jogos disputados e passou a ganhar mais minutos em campo. Deco torce para o sucesso do atleta, mas despista sobre uma possível sequência no elenco do Barça.

"Estou contente que ele esteja jogando no Betis e marcando gols, disfrutando outra vez. É um jovem que tem muito potencial".

"Não fizemos planos (para voltar). O mais importante para ele era jogar. O plano de Vitor era vir nesta temporada e, se não pudesse ser inscrito devido ao fair play financeiro, seria emprestado para que tivesse minutos. Então, o plano dele segue igual antes", finalizou Deco.