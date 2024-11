Decisivo, João Alves cita "sonho realizado" com título do Paulista sub-17 pelo Santos

O atacante João Alves foi um dos protagonistas na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no último sábado, que garantiu ao Santos o título do Campeonato Paulista sub-17. No jogo de ida, os Meninos da Vila tinham saído na frente pelo placar de 3 a 2.

O garoto selou a conquista nos minutos finais, após boa jogada com Luca Meirelles, e celebrou o momento.

"É um sonho realizado. Marcar em uma final tão importante como essa e contribuir para a equipe conquistar o Paulistão é algo que ficará marcado para sempre. Temos um grupo muito forte, e sabíamos que podíamos ir longe. Graças a Deus, conseguimos chegar à final e coroar essa temporada com o título", disse.

João, que foi relacionado para partidas do time principal no início do ano sob o comando de Fábio Carille, ainda destacou a importância do título estadual da categoria, que não acontecia desde 2014.

"Nossa geração fez história. Sabíamos da importância de trazer esse título de volta para a Vila. É uma felicidade enorme fazer parte disso, e todos do grupo, comissão técnica e staff estão de parabéns", finalizou.

Na temporada, João Alves intercalou entre as equipes sub-17 e sub-20 do Peixe. Pelo sub-17, disputou 12 jogos e marcou quatro gols. No sub-20, participou de 20 partidas, somando cinco tentos e duas assistências.