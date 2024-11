De camisa 10, afastado Gabigol vai ao gramado e torce pelo Flamengo no Maracanã

Afastado pelo Flamengo, Gabriel Barbosa marcou presença no Maracanã no duelo do Rubro-Negro diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, na noite desta quinta. O jogador vestiu a camisa 10 de Zico dos anos 80 e esteve no gramado, antes de subir ao camarote do estádio para acompanhar os 90 minutos.

Gabigol iria, incialmente, ao jogo no Maracanã no Setor Norte. Entretanto, por questões de segurança, o atacante optou por acompanhar o confronto em um dos camarotes do estádio.

O camisa 99 não foi relacionado para o confronto contra o Galo. Na última terça-feira, o Flamengo comunicou a decisão que a diretoria fará uma reunião com os representantes do atleta para definir o futuro do jogador, que não segue no time carioca em 2025. Cruzeiro e, agora, Santos aparecem como prováveis destinos do ídolo Rubro-Negro.

Gabigol apareceu com a icônica camisa 10 vestida por Zico nos anos 80. Vale destacar que o atacante vestia esta numeração, porém, ao se envolver em polêmicas e aparecer com a camisa do Corinthians em maio, foi multado e mudou para a 99.

Ao longo de 2024, pela proximidade do fim de seu vínculo com o Flamengo, o atacante teve seu nome vinculado a outros clubes do futebol brasileiro, entre eles Corinthians, Santos e Palmeiras.

Gabigol viveu uma temporada de altos e baixos no Flamengo. Enquanto Tite esteve no comando da equipe carioca, o atacante foi para a reservas e não teve desempenho tão bom quanto em outros anos. Após a conquista do título no último domingo, o atacante chegou a criticar a relação que teve com seu ex-treinador.

Contudo, com a chegada de Filipe Luís voltou a ter mais espaço e foi decisivo conquista da Copa do Brasil ao marcar dois gols no jogo de ida contra o Atlético-MG, no Maracanã.