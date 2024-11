Corinthians volta às atividades após três dias e inicia período de treinos na data Fifa

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, três dias após vencer o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, no Barradão. O grupo deu início ao período de treinos da data Fifa.

O foco agora está nas últimas cinco rodadas do Brasileirão. O próximo compromisso do time é diante do Cruzeiro, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do torneio.

A equipe fez um trabalho de força na academia, seguido por um treino focado em troca de passes com movimentação e tiros de velocidade. No final, a comissão técnica de Ramón Díaz dividiu o plantel em dois para um treino em espaço reduzido.

O treinador terá dois retornos para enfrentar o Cruzeiro: Matheuzinho e Hugo, que estavam suspensos. Já o zagueiro Cacá, que havia sofrido um trauma no tórax e na cintura, apareceu treinando nesta tarde e pode ficar à disposição.

André Ramalho, por sua vez, com uma lesão muscular na coxa, deve seguir de fora. O atacante Romero, que irá atuar pela seleção do Paraguai nesta data Fifa, pode entrar em campo um dia antes e ainda é dúvida.

O duelo com o Cruzeiro está marcado para a próxima quarta-feira, às 11h (de Brasília), em Itaquera. A equipe vem de quatro vitórias consecutivas e se afastou da zona de rebaixamento do Brasileirão.

O Corinthians, agora, ocupa o décimo lugar da tabela de classificação, cinco acima do Z4. A meta do Timão passou de briga contra a queda por vaga na Pré-Libertadores de 2025.