Conmebol cita Cássio como destaque do Cruzeiro na final da Sul-Americana

O goleiro Cássio está entre as estrelas do Cruzeiro para a final da Copa Sul-Americana contra o Racing, da Argentina. O goleiro é o personagem de uma publicação nas redes sociais do perfil oficial da competição.

"Um gigante em busca da grande conquista. Cássio quer a sua primeira Copa para o Cruzeiro", descrevou o post da Copa Sul-Americana.

Aos 37 anos, Cássio chegou ao Cruzeiro em 2024, após uma passagem marcante pelo Corinthians, onde conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes. Até o momento, ele defendeu o time mineiro em 23 jogos, sendo 17 pelo Brasileirão e 6 pela Sul-Americana.

A final da Sul-Americana será disputada no sábado, dia 23 de novembro. Cruzeiro e Racing se enfrentam em jogo único, no estádio General Pablo Rojas Stadium, na cidade de Assunção, no Paraguai.