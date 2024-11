Com Gabigol na torcida, David Luiz erra pênalti e Flamengo empata com o Atlético-MG

No reencontro entre Flamengo e Atlético-MG após a final da Copa do Brasil, o duelo ficou no 0 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros voltaram a quarta posição, com 59 pontos, mas ainda seguem fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Já os mineiros, com 42, continuam na décima colocação. Afastado pelo clube carioca, Gabigol acompanhou a partida do camarote.

Os donos da casa tiveram o domínio da partida por grande parte dos 90 minutos. O Flamengo desperdiçou pênalti no primeiro tempo, com David Luiz, que viu Everson fazer a defesa. Já o Galo só levou algum perigo nos minutos finais.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, quando encara o Cuiabá, na Arena Pantanal. Já o Atlético-MG terá pela frente o Athletico-PR, neste sábado, em jogo adiado da 19ª rodada.

Fim de jogo no Maraca. Mengão pressiona por 90 minutos, mas a partida acaba sem gols. O próximo compromisso rubro-negro é contra o Cuiabá, no dia 20/11, pelo Brasileirão.#VamosFlamengo #FLAxCAM pic.twitter.com/Zv9ew0oR5E ? Flamengo (@Flamengo) November 14, 2024

O jogo

O confronto começou com as duas equipes mais preocupadas em não dar espaço ao adversário. Mesmo assim, Flamengo e Atlético-MG buscaram o ataque, mas sem sucesso. Nas melhores chances, Bruno Henrique e Hulk arriscaram de longe e levaram certo perigo.

Aos poucos, os donos da casa aumentaram a intensidade e passaram a desperdiçar boas chances. Ayrton Lucas aproveitou cruzamento, mas não conseguiu a finalização. Em seguida, Michael viu a bola desviar na zaga e cabeceou sozinho sobre o travessão. Aos 30 minutos, o Flamengo criou sua melhor oportunidade. Primeiro, Bruno Henrique chutou, a bola desviou na zaga e Everson espalmou. No rebote, Matheus Gonçalves mandou colocado e viu o goleiro mineiro fazer grande defesa.

Os rubro-negros puderam abrir o placar aos 35 minutos. Wesley foi derrubado por Lyanco na área e o árbitro marcou pênalti. David Luiz cobrou, mas Everson fez a defesa.

A penalidade desperdiçada não mudou a postura do Flamengo, que seguiu com a pressão nos minutos finais. Fabrício Bruno e Michael pararam no goleiro Everson, que impediu a abertura do marcador e manteve o empate no Maracanã.

No segundo tempo, os cariocas continuaram com o domínio da partida. Tanto que aos cinco minutos, Matheus Gonçalves fez boa jogada e chutou na trave. Depois, Wesley quase acertou o gol mineiro.

O Atlético-MG tentava avançar nos contra-ataques, sem sucesso. Já o Flamengo seguia na mesma postura e viu Everson salvar mais uma vez os visitantes em chute de Michael.

Os mineiros só finalizaram pela primeira vez aos 20 minutos, em cabeceio de Fausto Vera, e Rossi defendeu em dois tempos. Depois, Gustavo Scarpa mandou pela linha de fundo.

A partir daí, o Atlético-MG cresceu na partida. O Flamengo diminuiu o ritmo e viu os visitantes quase marcarem duas vezes com Paulinho.

Nos minutos finais, os mineiros tiveram o controle do jogo. O Galo passou a ter a bola e levou perigo em chutes de fora da área. No entanto, o Flamengo tratou de segurar o empate diante de storcida.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 0 X 0 ATLÉTICO-MG

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 13 de novembro de 2024



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Henrique Neu Ribeiro (SC)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartões amarelos: Fabrício Bruno (Flamengo); Gustavo Scarpa (Atlético-MG)

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Alex Sandro; Wesley, Evertton Araújo, Alcaraz (Shola), Matheus Gonçalves (Lorran) e Ayrton Lucas (Cleiton); Bruno Henrique e Michael



Técnico: Filipe Luis

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Lyanco, Battaglia e Rubens (Bruno Fuchs); Otávio, Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Barnard (Paulinho), Deyverson (Alan Kardec) e Hulk (Alisson)



Técnico: Gabriel Milito