Com acesso garantindo, Santos muda foco para 2025 e faz projetos ambiciosos

O Santos confirmou, na última segunda-feira, o seu retorno à elite do futebol brasileiro. Agora, o Peixe quer montar um elenco forte para 2025 e está sonhando alto no mercado da bola.

No momento, diretoria alvinegra tem dois nomes ambiciosos na mira. São eles: Neymar e Gabriel Barbosa. A situação não é fácil para nenhum dos casos, mas os alvinegros estão se esforçando para tornar o sonho realidade.

Neymar vive uma incerteza no Al-Hilal, da Arábia Saudita. O atacante de 32 anos só tem sete partidas pela equipe. Ele precisou ficar um ano parado devido a uma grave contusão no joelho. Logo em seu segundo embate, sofreu uma contusão muscular e voltou ao Departamento Médico.

Em meio a esse cenário, existe a possibilidade do clube árabe rescindir o contrato do astro brasileiro já no final de 2024. O vínculo é valido até o dia 30 de junho de 2025. Com isso, o Santos ligou um alerta para contar com o atacante já em janeiro.

Neymar nunca escondeu o seu amor pelo Peixe e seu desejo de retornar. Não à toa, a diretoria alvinegra tem se reaproximado do craque e de seus familiares. Em menos de um ano, o jogador foi a três jogos do clube na Vila Belmiro.

Ele viu o empate por 0 a 0 com o Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana, no ano passado, e as vitórias sobre Corinthians e Palmeiras, ambas por 1 a 0, pelo Paulistão de 2024. Em todas as ocasiões, ele foi ovacionado pelo público, que pediu o seu retorno.

Além disso, Neymar ligou de vídeo para os jogadores do Santos após a vitória de 3 a 0 sobre o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado praticamente garantiu o time na elite do futebol.

O atacante ainda pode marcar presença na Vila Viva Sorte no próximo domingo, quando o Peixe recebe o CRB, pela 37ª rodada da Segunda Divisão. A equipe pode conquistar o título do torneio neste embate.

"O camarote está à disposição dele, sempre bem-vindo. Ele está sempre prestigiando, é a sua casa. Ele foi em duas partidas importantes, em uma final de Paulista, levando a taça e representando a história do clube. Se ele estiver no Brasil e quiser assistir ao jogo, será bem-vindo", disse o presidente Marcelo Teixeira

O Santos, contudo, quer evitar uma euforia entorno do possível retorno do ídolo, já que sabe que isso depende de uma série de fatores.

"Não vamos fazer especulação onde não existe. Trabalhamos de uma forma muito clara e objetiva. O pai e o staff dele tem ciência. Eles me conhecem há bastante tempo. Não precisamos disso agora para a torcida ficar na expectativa. Não é o momento ainda, temos que aguardar. É uma situação contratual que o clube tem um posicionamento, o atleta tem o dele. Temos que aguardar ", comentou Teixeira.

E o Gabigol?

A situação do centroavante, que está de saída do Flamengo, também não é simples. O jogador de 28 anos tem conversas adiantadas com o Cruzeiro.

Contudo, ainda não há nenhum contrato assinado entre ambas as partes. Por isso, o Santos, com a confirmação do acesso à Série A, correu para tentar convencer o Menino da Vila a retornar para a Baixada Santista.

Gabigol foi revelado nas categorias de base do Peixe. Ao todo, ele soma 206 partidas e 83 gols com a camisa alvinegra.

A família do atacante é santista e tem uma boa relação com Marcelo Teixeira, que quer dar a camisa 10 ao jogador. O número foi aposentado durante toda a Série B e voltará a ser usado a partir de 2025.