COF da Portuguesa dá parecer favorável para proposta de SAF, mas pede alterações

Nesta quarta-feira, a Portuguesa comunicou que foi realizada uma reunião do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) para a análise da proposta de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) envolvendo os investidores Tauá Partners, XP Investimentos e Revee. O clube deu parecer favorável, entretanto pediu algumas alterações.

O COF da Lusa contratou o advogado Sérgio Santos Rodrigues para analisar a proposta de SAF, que visa a aquisição de 80%. Diante disso, o clube deu um parecer favorável por uninanimidade, mas algumas questões dever ser alteradas para "resguardar interesses das partes contratantes". Isso incluiu, por exemplo, a quitação de dívidas e o investimento no departamento de futebol.

"Os membros do COF encaminharam o contrato para votação no Conselho Deliberativo, e deram parecer favorável por unanimidade, mediante as considerações do escritório jurídico contratado para análise", escreveu a Portuguesa, em nota.

A reunião decisiva para a resposta da aprovação da SAF da Portuguesa ocorre nesta quinta-feira, no Salão Nobre do Estádio do Canindé, na Zona Norte de São Paulo.

Confira a nota da Portuguesa na íntegra:

"A Associação Portuguesa de Desportos informa que, na noite desta quarta-feira (13), foi realizada uma reunião do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do clube, para se analisar o parecer do contrato de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) envolvendo os investidores Tauá Partners, XP Investimentos e Revee.

Os membros do COF encaminharam o contrato para votação no Conselho Deliberativo, e deram parecer FAVORÁVEL por unanimidade, mediante as considerações do escritório jurídico contratado para análise, conforme anexo.

A reunião decisiva ocorre nesta quinta-feira (14), no Salão Nobre do Estádio do Canindé.

A Associação Portuguesa de Desportos reitera o compromisso de manter seus associados e torcedores informados sobre os próximos passos desse processo."