Cinco brasileiros avançam às oitavas de simples do Brasil Tennis Classic

Cinco brasileiros seguem vivos no Brasil Tennis Classic, ITF M25 que acontece no Paineiras do Morumby até o próximo domingo 17/11. A entrada é gratuita. O evento distribui premiação total de US$ 25 mil (R$ 145.182,47, na cotação atual) e dá 25 pontos ao campeão.

João Lucas Reis começou bem a partida contra o argentino que passou o qualifying Julian Cundom ao abrir 3/1, mas se enrolou na sequência e perdeu o primeiro set por 6/4. A partir do segundo, voltou a dominar a partida e venceu 6/0 e 6/2: "Fiquei feliz com essa vitória e espero voltar melhor nas oitavas de final", disse Reis.

Seu adversário em busca de vaga nas quartas de final será Eduardo Ribeiro, que também precisou de três sets para superar Juan Estevez(ARG) 6/4 1/6 6/4.

Pedro Boscardin também comemorou a vitória diante do convidado e atleta da casa, Bruno Varella. O garoto não deu bola para a pressão de jogar diante da torcida e teve uma ótima atuação, exigindo bastante de Boscardin, que ganhou por 6/4 6/3.

"Primeira partida sempre mais tensa, ainda se ambientando com as condições, e o garoto jogou muito bem hoje. Fico feliz em ter vencido por que isso também dá mais confiança para o próximo jogo", falou Boscardin.

O jogo que mais teve torcida foi o do brasileiro Jefferson Wendler e o lucky Loser Joel Lucero (ARG). Depois de perder o primeiro set por 6/4, o jogador treinado por Flavio Saretta, está buscando os sonhos da adolescência. Aos 29 anos quer ter a chance de jogar pelo menos o quali de um Grand Slam.

Pensando nisso, foi buscar a vitória e conseguiu a virada, passando para as oitavas após três sets, 4/6 6/2 6/4. Seu melhor resultado até hoje foi a segunda rodada de um Challenger 100, em Campinas no ano passado. Aqui em São Paulo, espera ir mais longe.

"Amanhã prometo jogar melhor, mas com emoção, sempre", brincou. Jogar em São Paulo é muito bom, trazer amigos, família, a torcida que faz diferença e espero amanhã sair com a vitória novamente", finalizou Wendler, que enfrentará o chileno Daniel Nunez, 920º da ATP.

Os quatro se unem a João Eduardo Schiessl, classificado na rodada de ontem.

A rodada de quinta-feira terá 12 partidas, a partir das 11h (de Brasília), para definir as quartas de final de simples e as semifinais de duplas. A entrada é gratuita no Clube Paineiras do Morumby.