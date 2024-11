Brasil tem um pé na Copa, mas chance mínima de destronar maior rival; veja

O Brasil vê a vaga na Copa de 2026 praticamente encaminhada e agora busca contradizer as probabilidades para roubar da Argentina o "título" das Eliminatórias Sul-Americanas.

Brasil com um pé e meio na Copa

O Brasil está em quarto na tabela e registra 91,6% de chances de se classificar diretamente para a próxima Copa, de acordo com cálculo do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). A equipe comandada por Dorival Junior saltou para 16 pontos com as vitórias na última Data Fifa e se vê em situação mais confortável porque as seis primeiras colocações garantem vaga automática no torneio de 2016, enquanto o sétimo colocado vai para a repescagem mundial.

Porém, a distância para a líder Argentina ainda é de seis pontos, e os brasileiros têm atualmente menos de 5% de probabilidade de terminar em primeiro. A seleção canarinho terminou isolada no topo nas Eliminatórias para a Copa de 2018. Já nesta edição, a equipe ainda vê Uruguai (16 pontos) e Colômbia (19) à sua frente na busca pela ponta da tabela.

Os atuais campeões mundiais possuem 74,3% de chances de levarem o "título" das Eliminatórias Sul-Americanas. Brasil e Argentina ainda se encaram em um confronto direto na 14ª rodada.

Raphinha comemora gol marcado pelo Brasil durante jogo contra o Peru pelas Eliminatórias Imagem: Mateus Bonomi/AGIF

Restam oito rodadas, e o Brasil encara Venezuela e Uruguai nesta Data Fifa — respectivamente nos dias 14 (quinta) e 19 (terça da semana que vem). Já os próximos dois compromissos da Albiceleste serão contra Paraguai e Peru, nos mesmos dias.

Veja as chances calculadas pela UFMG

Classificação direta

Argentina: 99,97% Colômbia: 98,6% Uruguai: 94,0% Brasil: 91,6% Equador: 74,5% Paraguai 60,5% Bolívia: 46,4% Venezuela: 30,4% Peru: 2,1% Chile: 1,9%

Chances de ser 'campeão'

Argentina: 74,3% Colômbia: 14,6% Brasil: 4,8% Uruguai: 4,8% Equador: 0,73% Paraguai: 0,46% Bolívia: 0,14% Venezuela: 0,053% Peru: 0% Chile: 0%

Probabilidade de pegar repescagem