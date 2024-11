Casagrande: Gabigol merece ser afastado, mas não pelo Marcos Braz

Gabigol mereceu ser afastado do Flamengo devido ao seu comportamento após a conquista da Copa do Brasil, mas não pelas mãos do vice-presidente Marcos Braz, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (13).

O Gabriel merece ser afastado, mas não pelo Marcos Braz. Merece ser afastado pelo que ele falou na entrevista, todo mundo viu. Não tem como o autor alegar que criaram uma narrativa falsa. Merecia ser afastado mesmo.

Agora, é brincadeira, o Marcos Braz não tem condição de afastar ninguém. O cara nem na Câmara dos Vereadores aparecia no Rio de Janeiro. Foi candidato de novo e foi um massacre. Essa figura não tem condições de afastar ninguém de nenhum lugar. Walter Casagrande

Segundo Casão, Gabigol voltou a mostrar que se acha o centro do mundo após o penta do Flamengo na Copa do Brasil. Ele destacou que a egolatria é uma característica do atacante desde os tempos de Santos.

O Gabriel está como sempre foi. Egocêntrico, centralizador, acha que o mundo gira em torno dele, gosta de ser o centro das atenções.

O que ele fez domingo foi absurdo, puxar a festa do título pra ele, falando dele, tudo isso é o Gabriel e já era o Gabriel quando ele chegou no Flamengo.

Claro, foi ganhando proporção, ele foi ganhando título, fazendo gols, essa proporção foi aumentando, o ego foi inflado, mas ele sempre foi dessa maneira. Walter Casagrande

Casão: Pacote Gabigol é pesado, e Cruzeiro não sabe o que está comprando

O Cruzeiro não sabe o peso do "pacote Gabriel" e fará um investimento de risco se apostar no atacante como pilar do time a partir de 2025, opinou Walter Casagrande.

O pacote Gabriel é bem pesado. Quem está contratando tem que ter na cabeça que ele gosta de ser o centro das atenções: ele vai ser centro das atenções de uma forma ou de outra, pelo bem ou pelo mal.

Ele vai ter influência, ele vai falar, ele vai fazer, ele vai aparecer, ele vai estar em lugares. Enfim, esse é o pacote.

No Cruzeiro, é o Pedrinho, o dono do Cruzeiro, que vai pôr o dinheiro. O Pedrinho não sabe tanto o que está comprando. Ele não sabe o que é o Gabriel e tem outra coisa: ele gosta de mandar. Walter Casagrande

Corinthians: Yuri subiu de rendimento graças a Memphis, analisa Casagrande

Yuri Alberto desandou a fazer gols no Corinthians devido à presença de Memphis Depay em campo, analisou Walter Casagrande.

A entrada do Memphis mudou completamente o Corinthians porque ele fez o Garro ficar menos sobrecarregado na criação.

Ele cria junto com o Garro, tanto que contra o Vitória o Garro deu duas assistências porque os caras ficam tentando marcar todo mundo.

Antes, [a marcação] encostava no Garro e não acontecia mais nada no Corinthians. Agora não — o Garro tem liberdade para criar e o Yuri Alberto subiu monstruosamente de rendimento porque só fica na função dele. Walter Casagrande

