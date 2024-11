Capitã do Santos celebra título da Copa Paulista: "Representa uma reconstrução"

O Santos conquistou o título da Copa Paulista feminina no último domingo, após derrotar o Red Bull Bragantino nos pênaltis, na Vila Viva Sorte. Capitã das Sereias da Vila, a atacante Thaisinha valorizou a conquista, especialmente após a queda do clube no Campeonato Brasileiro.

"Esse título representa muito. Representa uma reconstrução, a resiliência de nunca nos darmos por derrotadas. Óbvio que nada vai apagar a dor do rebaixamento, essa é uma ferida que vai doer por um bom tempo porque o grupo não merecia, o Santos não merecia, nossa família, torcedores não mereciam. Mas esse título trouxe uma dignidade e felicidade pra podermos encerrar o ano de uma maneira menos dolorida e mostrou que somos capazes de muito mais. O Santos é gigante e merece muito mais, e é meu pensamento diariamente vestindo essa camisa", disse.

Depois de perder o jogo de ida da final por 4 a 1, o Alvinegro Praiano superou o Massa Bruta por 3 a 0 na volta, com gols de Thaisinha, Carol Baiana e Ketlen. Nos pênaltis, a equipe do litoral venceu por 4 a 3 e ergueu o troféu.

Nesta temporada, Thaisinha disputou 23 partidas, colocou uma bola na rede e deu três assistências. Agora, a atacante mira um ano de mais glórias para o Santos em 2025.

"Nunca fui o tipo de atleta que me avalio individualmente, óbvio que sempre dei meu máximo, meu 100%, sempre me dediquei e me doei usando o manto do Santos, porém creio que o ano foi ruim pra todo mundo que estava no grupo, mas eu, como uma das líderes do grupo, sempre deixei bem claro que seríamos capazes de darmos a volta por cima e que esse ano não nos definiria, esse ano foi um ano atípico e acredito que 2025 será melhor pensando na reconstrução que precisará ser feita", finalizou a atacante.