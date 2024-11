Calendário da CBF ignora Intercontinental da Fifa e deve ter choque em 2025

A decisão da CBF de esticar o Brasileirão de 2025 até 21 de dezembro por causa do Super Mundial de Clubes deve gerar conflito com outro torneio da Fifa: o Intercontinental.

O que aconteceu

A CBF não colocou o Intercontinental no calendário divulgado nesta terça-feira, mas o plano da Fifa é, sim, realizar o torneio anualmente. Mesmo com o novo Mundial no meio do ano.

Em 2024, a fase final da competição acontece de 11 a 18 de dezembro, com participação do campeão da Libertadores (Botafogo ou Atlético-MG). E a partir deste ano, inclusive, o representante da Conmebol precisará fazer uma partida a mais do que no formato anterior.

A Conmebol e a CBF estão cientes da realização do Intercontinental em 2025. Mas a entidade brasileira não inseriu no cronograma de partidas.

Esse é um dilema até relativamente previsível, já que os clubes brasileiros têm conquistado a Libertadores desde 2019.

A solução que se enxerga no momento pode trazer problemas: deixar que o clube eventualmente decida se jogará com reservas na reta final do Brasileirão ou no próprio Intercontinental.

A CBF não colocou o Intercontinental no calendário sob o argumento de não ter recebido as datas exatas da Fifa.

Além disso, a CBF tenta negociar, com suporte da Conmebol, que o Brasileiro não precise fazer três jogos ao todo, caso chegue à decisão. Isso reduziria o número de datas necessárias. A conclusão do Brasileirão em 21 de dezembro pode servir como argumento, na visão da CBF.

Quanto ao calendário publicado, a CBF entendeu que o desenho adotado era o único possível para preservar as demais competições (estaduais e nacionais).

A final da Libertadores será em 29 de novembro. Depois, em dezembro, estão previstas seis rodadas do Brasileirão. Quartas e domingos estão loteados até o dia 21. Depois do Brasileirão, a CBF programa recesso.

A entidade brasileira apresentou à comissão nacional de clubes o calendário de 2025 e costuma dizer que passa tudo aos cartolas sobre os problemas das competições. Um dirigente ouvido pelo UOL diz que o tema não foi tratado, mas a CBF alega que sim.

A CBF já precisou fazer um exercício significativo para interromper o Brasileirão durante o Mundial de Clubes de 2025, que terá participação de quatro brasileiros. Palmeiras, Flamengo e Fluminense estão certos. A última vaga fica entre Botafogo e Atlético-MG.