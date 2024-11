Brasil divulga numeração para Eliminatórias com novos camisas 10 e 9

Nesta quarta-feira, o Brasil divulgou a numeração dos 23 jogadores convocados para a disputa dos jogos da Data Fifa de novembro, contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atacante Raphinha, do Barcelona, assumiu a camisa 10 e o centroavante Igor Jesus, do Botafogo, ficou com a 9.

Em grande fase no Barça, Raphinha assumiu o número que vinha sendo utilizado por Rodrygo, que sofreu uma lesão no músculo reto abdominal da perna esquerda durante jogo do Real Madrid e teve que ser desconvocado. Nesta temporada, o "novo camisa 10" realizou 17 jogos pelo clube catalão, marcou 12 gols e distribuiu dez assistências.

Já a 9 estava vaga, pois seu antigo dono, Endrick, não foi convocado para esta Data Fifa por não estar atuando com regularidade no Real Madrid. Assim, o número ficou com o único centroavante chamado por Dorival Júnior: Igor Jesus.

Principal novidade da convocação, o zagueiro Murillo, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, usará a 17. O jovem atacante Estevão Willian, do Palmeiras, segue com a 22, utilizada em sua primeira vez na Seleção.

Chamado para substituir Rodrygo, Gabriel Martinelli usará o número 11, deixado por Raphinha, que assumiu a 10. O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, chamado para o lugar de Éder Militão, que sofreu uma grave lesão no joelho, ficou com a camisa 3.

A SeleçãoBrasileira entra em campo nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), diante da Venezuela, fora de casa. Já o confronto com os uruguaios está marcado para o dia 19, uma terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Confira a numeração completa:

GOLEIROS

Weverton - 1

Ederson - 23

Bento - 12

LATERAIS

Danilo - 2

Guilherme Arana - 6

Abner - 16

Vanderson - 13

ZAGUEIROS

Marquinhos - 4

Gabriel Magalhães - 14

Murillo - 17

Léo Ortiz - 3

MEIO-CAMPISTAS

Bruno Guimarães - 5

André - 18

Andreas Pereira - 19

Gerson - 15

Lucas Paquetá - 8

Raphinha - 10

ATACANTES