Bilionário dono de Olympiacos e Forest sinaliza interesse em SAF do Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro

O grego Evangelos Marinakis sinalizou interesse em conversar com a diretoria do Vasco sobre as condições das ações da SAF. O bilionário fez um primeiro aceno oficial ao Cruzmaltino através de intermediários.

O que aconteceu

A informação inicial foi dada pelo ex-jogador Edmundo e confirmada pelo UOL. O ídolo vascaíno é amigo do presidente do clube, Pedrinho, e tem relações com a atual diretoria.

Apesar de sinalizar interesse, o grego ainda não formalizou uma proposta oficial. Outros empresários também tem sondado o Vasco, mas nenhum ainda apresentou uma oferta concreta de compra da SAF.

Evangelos Marinakis é dono da Capital Maritime Group. Ele é proprietário de clubes como Nottingham Forest, da Inglaterra, Olympiacos, da Grécia, e Rio Ave, de Portugal.

Militianis Marinakis, filho de Evangelos, agitou os vascaínos nas redes sociais. Ele publicou uma foto em que mostrava um relógio com o horário do Rio de Janeiro. Anteriormente, já havia mandado uma foto de uma camisa da organizada "Força Jovem" para um influencer cruzmaltino.

Quem é Marinakis?

Marinakis é um dos principais empresários do setor de navegação e armazenamento de petróleo na Grécia. Além de sua atividade empresarial, ele é conhecido por seu envolvimento no futebol.

Marinakis adquiriu o Olympiacos em 2010 e, sob sua liderança, o clube conquistou vários títulos nacionais e internacionais. Ele também é presidente do clube desde 2010.

Em 2017, Marinakis comprou o Nottingham Forest, da Inglaterra, e conseguiu colocá-lo de volta à Premier League.

No entanto, Marinakis também esteve envolvido em polêmicas ao longo de sua carreira, incluindo acusações de corrupção e envolvimento em escândalos de manipulação de resultados.

*Em atualização