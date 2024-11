Após não conseguir acesso, Coritiba anuncia quatro saídas para 2025

Depois de não conseguir o acesso para a Série A no ano que vem, o Coritiba começou uma reformulação em seu elenco para a próxima temporada. O Coxa anunciou a saída de quatro atletas em fim de contrato e que não terão seus vínculos renovados: Mauricio Antonio, Figueiredo, Alef Manga e Robinho.

"O Coritiba informa que os contratos dos atletas Mauricio Antonio (ZAG), Figueiredo (MEI), Alef Manga (ATA) e Robson (ATA) encerram em 2024 e não serão renovados. Nesse sentido, assim como o atleta Yago (MEI), deixam de fazer parte do grupo que participará dos dois últimos compromissos do clube nesta temporada", disse a publicação do Coritiba em seu perfil oficial no X.

Em especial, o clube agradeceu o atacante Robinho, que possui mais de 150 jogos pelo Coritiba e já foi diversas vezes capitão da equipe.

Antes, o Coxa já havia demitido o técnico Jorginho e atualmente busca um novo treinador. Em sua última coletiva de imprensa, o técnico admitiu o rendimento abaixo do time no segundo turno da Série B e pediu desculpas ao torcedor.

"Eu peço ao nosso torcedor mil desculpas porque a gente entregou tudo que a gente tinha, ninguém ficou de sacanagem, todo mundo trabalhando, correndo atrás, a gente treinando duro, mas não foi o suficiente", disse Jorginho.

Outro caso especial é o de Alef Manga, que fazia um bom Campeonato Brasileiro em 2023, mas ficou suspenso por mais de um ano por estar envolvido com apostas esportivas ilegais. O jogador de 29 anos só atuou quatro vezes em sua volta aos gramados pelo Coritiba.

Com 50 pontos em 36 jogos, o Coxa é apenas o décimo colocado da Série B e não possui mais chances de acesso à Série A de 2025.