Apelo sentimental e 'plano Robinho': como Santos tenta convencer Neymar a reatar "casamento perfeito"

O Santos tem planos ambiciosos para 2025 e mira a contratação de Neymar. A diretoria do Peixe tenta usar todas as armas que tem para tornar este sonho realidade. Nesta quarta-feira, o presidente Marcelo Teixeira destacou a boa relação que tem com o atual atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e sua família.

O mandatário, porém, voltou a ressaltar que não quer criar uma expectativa sobre o possível retorno.

"É um casamento que já deu certo, é um casamento perfeito. o Neymar saiu pela porta da frente, é um Menino da Vila. Eu não quero criar nenhuma expectativa para o futebol mundial. Isso mexe com a história do Santos, a trajetória do futebol brasileiro e do futebol mundial. Estamos tendo todo cuidado de não fazer uma exposição que prejudique a imagem de todas as partes. Não podemos dizer se vai ser em janeiro, no meio do ano ou se vai de fato acontecer", disse à Espn.

"A minha história está sempre associada ao Neymar. Os pais deles estudaram no Santa Cecília. Há uma construção da carreira do Neymar que foi feita pela minha gestão. Serviu de modelo para todas as gerações do clube que seguiram para outros times.", completou;

O cartola alvinegro também destacou que Neymar se sente bem na Vila Belmiro e relembrou que o jogador foi assistir a dois jogos do clube no estádio neste ano. Marcelo Teixeira ainda usou Robinho como exemplo para tentar convencer o camisa 10 do Al-Hilal a voltar.

Em 2010, Robinho decidiu retornar ao Santos após passar quase cinco anos na Europa. A ideia era alavancar o futebol do jogador, que hoje está preso, para que ele fosse convocado para a Copa do Mundo da África do Sul. O plano deu certo.

"O retorno de Neymar ao futebol brasileiro, cria uma perspectiva a ele, no aconchego do seu lar, na casa onde ele foi criado e projetado, o carinho o amor com que o Santos atenderá o Neymar, você vê a alegria dele aqui. Isso é um fator favorável e positivo, não só ao Santos, como ao futebol brasileiro. Ele alegre, feliz, trabalhando onde está acostumado, muda. Tudo é reflexo de decisões. Eu acredito que, se acontecer uma oportunidade assim, como foi com o Robinho em seu retorno, seria a melhor preparação para a Copa do Mundo", finalizou Teixeira.

Neymar quer chegar em alta para a Copa do Mundo de 2026. O atacante, porém, vem jogando pouco na Arábia Saudita, já que passou por uma grave lesão no joelho e, logo em seu segundo jogo depois do retorno, sofreu uma contusão muscular.

Em meio a esse cenário, existe a possibilidade do clube árabe rescindir o contrato do astro brasileiro já no final de 2024. O vínculo é valido até o dia 30 de junho de 2025. Com isso, o Santos ligou um alerta para contar com o atacante já em janeiro.

Neymar nunca escondeu o seu amor pelo Peixe e seu desejo de retornar. Não à toa, a diretoria alvinegra tem se reaproximado do craque e de seus familiares. Em menos de um ano, o jogador foi a três jogos do clube na Vila Belmiro.

Ele viu o empate por 0 a 0 com o Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana, no ano passado, e as vitórias sobre Corinthians e Palmeiras, ambas por 1 a 0, pelo Paulistão de 2024. Em todas as ocasiões, ele foi ovacionado pelo público, que pediu o seu retorno.

Além disso, Neymar ligou de vídeo para os jogadores do Santos após a vitória de 3 a 0 sobre o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado praticamente garantiu o time na elite do futebol.