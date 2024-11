André fica perto de completar dez jogos defendendo o Brasil e ganha espaço na Seleção

O volante André, ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra, pode completar dez jogos pela Seleção Brasileira nesta data Fifa. O jogador de 23 anos foi convocado pela primeira vez em junho de 2023 e desde então tem sido figura frequente nas convocações.

André estreou com a camisa da Seleção Brasileira em um amistoso contra Senegal, que venceu o Brasil por 4 a 2. Naquela oportunidade, a CBF havia escolhido Ramón Menezes para comandar a amarelinha interinamente, até que um técnico fosse escolhido para suprir a saída de Tite pós-Copa do Mundo de 2022.

Apesar dos fracassos de Ramón e posteriormente Fernando Diniz no comando da Seleção, André continuou sendo chamado com certa frequência, lutando por posição no meio-campo do Brasil, com nomes como Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes e Éderson.

Durante este período, André foi peça fundamental no Fluminense, que venceu a Copa Libertadores em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024. Após mais de três anos no elenco profissional do Tricolor Carioca, o jogador foi vendido ao Wolverhampton nesta temporada.

André possui nove jogos pela Seleção Brasileira, que entra em campo nesta quinta-feira contra a Venezuela, às 18h (de Brasília), no estádio Monumental de Maturín, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.