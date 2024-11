Virou atacante? Zagueiro faz gol contra bizarro na Série B; assista

Do UOL, em São Paulo

O zagueiro Ricardo Silva, do América-MG, fez um gol contra bizarro durante a vitória da equipe sobre o Ituano por 3 a 2, nesta terça-feira (12), pela 36ª rodada da Série B.

O que aconteceu

O lance aconteceu quando o jogo ainda estava 0 a 0. Ricardo Silva tentou cortar cruzamento vindo da direita aos 14 minutos, mas acabou cabeceando contra o próprio gol.

A vantagem do Ituano não chegou ao intervalo. Nicolas deixou tudo igual ainda no final do primeiro tempo.

O América-MG virou o jogo com Lucão ainda no começo do segundo tempo. Bruno Xavier empatou para o Ituano, mas Fabinho, nos minutos finais, deu a vitória aos mineiros.

O resultado manteve o América-MG vivo na briga pelo acesso à Série A, apesar de chances escassas. A equipe tem 55 pontos, cinco a menos que o Sport, primeiro time dentro do G4, restando apenas seis em disputa.