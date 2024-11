Vice na Copa do Brasil, Atlético-MG amarga maior jejum de vitórias na temporada

Após a derrota para o Flamengo na final da Copa do Brasil, no último domingo, o Atlético-MG vive seu maior jejum de vitórias na temporada. A equipe do técnico Gabriel Milito está há cinco jogos sem vencer, com quatro derrotas no período.

A última vitória do Galo foi no dia 22 de outubro, quando venceu o River Plate, da Argentina, por 3 a 0, pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, na Arena MRV. Desde então, foram cinco jogos disputados, com quatro derrotas e um empate.

Nesse período, o Atlético-MG tem 6,6% de aproveitamento. A equipe marcou apenas dois gols e sofreu oito. Criou quatro grandes chances (três perdidas) e cedeu 13 oportunidades claras.

Desde a vitória sobre o River Plate, o Atlético-MG perdeu para o Internacional e Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. Empatou com o time argentino para garantir vaga na final da Copa Libertadores. Por fim, foi derrotado pelo Flamengo nos dois jogos da decisão da Copa do Brasil.

Além disso, a última vitória do Galo no Brasileirão foi no dia 9 de outubro, quando bateu o Grêmio, por 2 a 1, pelo jogo atrasado da sexta rodada, na Arena MRV. Desde então, são duas derrotas e um empate na competição.

O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Flamengo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Galo ocupa a 11ª posição, com 41 pontos, enquanto o Rubro-negro é o 5º colocado, com 58.

No dia 30 de novembro, a equipe mineira ainda disputa a final da Copa Libertadores contra o Botafogo, às 17 horas, no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires.