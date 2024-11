Vice do Palmeiras prevê janela responsável e descarta saídas de Zé Rafael e Rony: "Têm contrato conosco"

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou, nesta terça-feira, no Salão Nobre do Pacaembu, o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2025. O vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi, compareceu ao evento e falou sobre as expectativas do clube para a próxima janela de transferências.

Apesar de algumas carências no elenco, como a busca por um centroavante, o dirigente disse que o Verdão irá seguir atuando de maneira responsável no mercado. Ele garantiu que a diretoria buscará melhorar o time, mas evita dizer que a próxima janela será "agressiva".

"O Palmeiras tem que continuar com esse trabalho, de responsabilidade, melhorando sempre o elenco. De repente falar mais agressivo ou menos agressivo, trouxemos um jogador que é titular da seleção colombiana, que é o Richard Ríos. De repente uma contratação pode significar outra coisa. Acreditamos no nosso trabalho, do Departamento de Futebol, e isso que vamos continuar fazendo: melhorando o elenco, mas com responsabilidade, isso a gente não negocia. Somos um clube responsável e estabilizado", afirmou Buosi.

O vice também foi questionado sobre as possíveis saídas do volante Zé Rafael e do atacante Rony. Nesta terça, alguns rumores de que ambos podem sair do Verdão ao término deste ano ganharam força, mas Buosi garante que os dois não serão negociados neste momento.

"Não existe nenhuma negociação. Tanto o Rony como o Zé Rafael foram muito importantes para nossa trajetória de vários títulos. Vão ser importantes nesse final de campeonato. Têm contrato longo com a gente. São jogadores do Palmeiras, isso que posso dizer", disse.

Atual tricampeão, o Palmeiras irá ocupar o Grupo D do Paulistão, junto com Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. A equipe de Abel Ferreira busca o quarto título consecutivo do Estadual.