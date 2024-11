Vanderson minimiza concorrência com Danilo na lateral do Brasil e projeta embate contra a Venezuela

O Brasil segue se preparando em Belém, capital do Pará, para os duelos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias. Titular no último jogo da Seleção, o lateral direito Vanderson, do Monaco, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira. O defensor minimizou a disputa pela titularidade da posição com Danilo e entende que a união do grupo é fundamental, independente de quem entrar em campo.

"Cada jogador tem sua característica. Eu tenho a minha e o Danilo tem a dele. Independente de quem entrar em campo, temos que tentar vencer, mesmo que eu seja mais ofensivo e que o Danilo seja mais defensivo. O mais importante é a gente estar todo mundo junto, independente de quem entre em campo", disse Vanderson.

O Brasil visita a Venezuela nesta quinta-feira, no estádio Monumental de Maturín, às 18h (de Brasília). Jogando em seus domínios, a seleção venezuelana ainda não foi superada nas Eliminatórias. Vanderson comentou sobre a preparação para o confronto.

"Jogando lá eles (Venezuela) são fortes. A gente tem estudado bastante a equipe deles. Vamos tentar impor nosso ritmo das últimas duas partidas para tentar conquistar a vitória. Não existe adversário fácil, e a Venezuela também não será, ainda mais jogando em casa", afirmou.

Após o duelo contra a Venezuela, a Seleção volta ao Brasil para se preparar para o jogo contra o Uruguai. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador.