Torcida Jovem cita acesso como obrigação e faz alerta a Marcelo Teixeira: "Extremamente mal acompanhado"

Após passar pelo pior momento de sua história, o Santos está de volta à Série A. Com gols de Wendel Silva e Otero, o Peixe bateu o Coritiba por 2 a 0 nesta segunda e confirmou o acesso para a primeira divisão no ano que vem. A Torcida Jovem, principal organizada do clube, fez um alerta ao presidente Marcelo Teixeira, que estaria "extremamente mal acompanhado".

"Temos a consciência que a reconstrução, de fato, deve acontecer partindo do cargo mais alto do clube. Sr. Marcelo Teixeira, com quem temos um canal de comunicação construído há décadas devido à sua "santistidade", tornamos agora público o que em várias vezes falamos olhando no seu olho: O senhor está extremamente mal acompanhado", disse a Torcida Jovem em carta aberta.

De acordo com a organizada, a presença de uma pessoa "desprezível" no camarote do mandatário no jogo contra o Vila Nova, que encaminhou o acesso do Santos, foi vista com maus olhos.

"Não é cabível que no camarote presidencial, da partida que virtualmente nos colocou na primeira divisão, esteja uma pessoa desprezível que foi expulsa do clube por racismo, chamando torcedores trabalhadores e pais de família para briga", afirmou a organizada.

Em outro trecho da nota, a Torcida Jovem agradeceu o staff e o elenco do clube, mas citou que o acesso era mais que uma obrigação. Além disso, fez críticas a alguns dirigentes do Santos, como Paulo Bracks e Alexandre Gallo.

"Primeiramente, ressaltamos a hombridade e o caráter de todos os profissionais, especialmente os atletas, que vieram para o Santos e os que ficaram no momento mais conturbado e pressionado de sua história, e cumpriram com sua obrigação de fazê-lo retornar à Série A", diz um trecho da carta.

"Nomes como o de Paulo Bracks, não são cabíveis para tais objetivos (traçar uma trajetória vitoriosa nos próximos anos). Também destacamos o respeito que temos ao nosso ex-jogador Alexandre Gallo, que lutou pelo Santos como capitão em um dos períodos mais complicados de nossa história, mas que como dirigente não possui experiência, além de ter cometido inúmeras decisões erradas durante nosso rebaixamento e neste ano", finalizou a Torcida Jovem.

Na próxima rodada, o Santos tem a chance de confirmar de vez o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória simples contra o CRB no próximo domingo (17), às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, assegura o título da competição ao Peixe.