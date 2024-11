Sinner bate Fritz e se isola na ponta de grupo no ATP Finals

O número 1 do mundo voltou a confirmar seu favoritismo no ATP Finals. Empurrado pela torcida da casa, em Turim, Jannik Sinner não teve grandes problemas para fazer 6/4 e 6/4 sobre o americano Taylor Fritz (#5) e anotar sua segunda vitória na competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Com o resultado, Sinner assume de forma isoladamente a liderança do grupo Ilie Nastase. O italiano é o único com duas vitórias após duas rodadas. Fritz, que venceu na estreia, e o russo Daniil Medvedev (#4), que superou o australiano Alex de Minaur (#9) por 6/2 e 6/4, também nesta terça-feira, estão empatados na segunda colocação. De Minaur, com duas derrotas em duas apresentações, é o último.

As duas vagas serão decididas na sexta-feira. Sinner vai enfrentar Medvedev, enquanto Frtitz duelará com De Minaur.

O grupo John Newcombe, que tem Alexander Zverev (#2) e Casper Ruud (#7) dividindo a liderança, terá sua segunda rodada nesta quinta-feira. Primeiro, Carlos Alcaraz (#3) e Andrey Rublev (#8) fazem o jogo da sessão diurna, com ambos vindo de derrotas na estreia. Na sessão noturna, Zverev e Ruud disputarão a liderança isolada do grupo.

No ATP Finals, os oito melhores tenistas da temporada são separados em dois grupos e jogam entre si dentro de cada chave. Os dois melhores avançam às semifinais. O único desfalque do torneio é Novak Djokovic, que se classificou para o Finals em sexto lugar, mas disse que estava lesionado e não viajou ate Turim. Enquanto isso, Stefanos Tsitsipas (#11) está na cidade italiana como reserva, e entrará em quadra se houver alguma lesão ou abandono na fase de grupos.