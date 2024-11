Secretário do futebol, Athirson defende educação como antídoto a apostas

O ex-lateral Athirson Mazolli, hoje secretário do futebol e de defesa dos direitos do torcedor, afirmou que o Governo está fechando parcerias com os clubes brasileiros para educar e conscientizar atletas desde as primeiras categorias de base sobre o tema apostas esportivas.

O UOL conversou com o secretário durante o evento Sports Integrity Forum 2024, que foi realizado na última segunda-feira (11) no Morumbis. O evento discutiu a ética, integridade e boa governança no futebol.

Importância de educar. "Não queremos ser o controlador, queremos ser os educadores. Conscientizar para que as crianças entendam que futuramente aquilo ali pode ser um grande problema para elas. Estamos engatinhando para fazer essa parceria. Educar é o caminho mais importante para o nosso futuro"

Parceria com clubes. "Alguns clubes ainda têm sua resistência. Tem clubes que já tem integridade, mas não tem parceria com o Governo Federal. Já conversamos com alguns clubes, São Paulo, Botafogo, Atlético-MG, Federação Paulista, Federação Carioca, mas é passo a passo até construir e deixar um grande legado e atingir nossa juventude, que é nosso futuro. Lá em cima é o trabalho dos profissionais, do clube fazer porque tem jogadores que não tiveram acesso a essas informações todas ou não sabe a regra do jogo. É importante a gente educar"

Nova portaria. "Vai sair a nova portaria de integridade e é importante levar isso para os clubes, institutos e escolas para que as crianças entendam o seu papel e o grande problema que vem acontecendo. Uma atitude que as pessoas podem achar que é simples pode ter um grande problema lá na frente. Sabemos da importância de não só fiscalizar, mas conscientizar e orientar. Essa secretaria já está fazendo um belo trabalho. Estamos dando umas ideias de repasse, que vou deixar para falar mais para frente"

Nova função é mais difícil que jogar. "Gostar de marcar eu já não gostava, mas eu fazia (risos). Aqui é mais difícil. Ali era minha profissão normal, aqui estamos sempre buscando conhecimento e o caminho adequado para entregar o melhor para a política pública. Pra mim, está sendo enriquecedor entender esse outro lado e os aspectos dentro do esporte. A responsabilidade que o governo tem é muito importante. Hoje temos várias ações na secretaria para oportunizar novas crianças não só no futebol, às vezes até para achar o caminho. Muitas crianças vão para o futebol, mas não sabem ainda o que querem no esporte. Estou feliz de retribuir o que o futebol me proporcionou"