Schmidt valoriza elenco do Santos após acesso e mira título da Série B

O Santos confirmou o retorno à elite após vencer o Coritiba por 2 a 0, fora de casa, nesta segunda-feira, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante João Schmidt destacou a força do elenco alvinegro para superar as dificuldades ao longo do torneio.

"Todo mundo sabia da dificuldade. Muitos jogadores nunca tinham jogado a Série B. A gente sempre conversou e sabia da dificuldade. Todos os clubes grandes que caíram tiveram dificuldades. Claro que, em alguns momentos, tropeçamos. Mas é normal. Ninguém deixou de acreditar. Brigamos o tempo todo lá em cima. Sempre acreditamos no nosso trabalho", disse.

O jogador de 31 anos ainda salientou o seu desejo de encerrar a Segunda Divisão no lugar mais alto da tabela. Para isso, o clube precisa de apenas um triunfo em dois jogos.

"Respeitando todos os outros adversários, mas sabemos da grandeza do Santos, de toda sua história, é diferente quando os outros clubes jogam contra o Santos. Todo mundo quer estar aqui dentro. A audiência e visibilidade é diferente quando se joga contra o Santos", comentou.

"Sabíamos que todo mundo queria ganhar de nós e a dificuldade sempre seria maior. Mas estamos preparados. Sabíamos da dificuldade e da nossa responsabilidade. Conseguimos esse primeiro objetivo, mas estamos focados no título", ampliou.

Por fim, Schmidt comentou sobre as lideranças do elenco. O técnico Fábio Carille promoveu um rodízio de capitães ao longo da Série B. Diante do Coritiba, aliás, o volante carregou a braçadeira.

"O Pituca começou como capitão, mas tem muitos líderes dentro do grupo. Nem sempre o que usa a faixa de capitão exerce a maior liderança. Cada um tem seu tipo de liderança Muito satisfeito de poder usa a braçadeira e fazer parte desse revezamento", finalizou.

O Santos volta a campo no próximo domingo, contra o CRB, na Vila Viva Sorte. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), pela 37ª rodada. Se vencer, o Peixe se consagra campeão.