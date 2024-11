Saulo Mineiro brilha, Ceará goleia Botafogo-SP e entra no G4 a duas rodadas do fim da Série B

A 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Nesta terça-feira, o Ceará goleou o Botafogo-SP por 4 a 1, no Estádio Santa Cruz, e entrou no G4. Saulo Mineiro brilhou com três gols e Erick Pulga completou a vitória cearense, enquanto Gustavo Bochecha descontou para o clube paulista.

Com o resultado, o Ceará se colocou no G4 da Série B a duas rodadas do fim da Segunda Divisão. O Vozão chegou aos 60 pontos e assumiu a quarta colocação, desbancando o Sport nos critérios de desempate. Do outro lado, o Botafogo-SP perdeu a chance de escapar de vez do rebaixamento. O time de Ribeirão Preto está em 14º, com 42 pontos - quatro a mais que a Ponte Preta, que abre o Z4.

Agora, as equipes voltam a campo pela 37ª rodada da Série B. Tentando fugir da queda, o Botafogo-SP encara o Avaí nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz. Já o Ceará, que segue em busca do acesso à elite, recebe o América-MG no mesmo dia, a partir das 21h45, na Arena Castelão.

DEU VOZÃOOOOO!!!! ???? Vencemos o Botafogo-SP por 4×1 em uma noite brilhante! ? Saulo Mineiro foi o destaque com três gols, e Erick Pulga completou a goleada. ?? SEGUIMOS, VOZÃO! ? Felipe Santos / Ceará SC#CearáSC #EsportesDaSorte pic.twitter.com/dpJjCX1DTc ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) November 13, 2024

O jogo

As duas equipes começaram a partida buscando o gol, com o objetivo de sair à frente no placar. Mas foi só aos 23 minutos que surgiu a primeira oportunidade mais clara. Após cruzamento para dentro da grande área, Aylon fez o pivô e dominou, ajeitando para Saulo Mineiro. O atacante chegou chutando de primeira, porém viu a bola passar perto da trave direita e ir para fora.

Dois minutos depois, o Botafogo-SP ensaiou uma reação rápida e quase abriu o placar. Patrick Brey ganhou dividida na entrada da área e finalizou colocado, de três dedos, mas a bola acertou o travessão do gol defendido por Bruno Ferreira.

Com 35 minutos no relógio, o Ceará teve um pênalti marcado a seu favor. Saulo Mineiro invadiu a grande área, foi derrubado por Bernardo Schappo e a arbitragem apontou para a marca da cal. O próprio Saulo Mineiro foi para a cobrança e viu a bola bater na trave antes de acabar no fundo das redes.

Logo no início do segundo tempo, no primeiro minuto, o Botafogo-SP deixou tudo igual no Estádio Santa Cruz. Douglas Baggio cobrou falta para dentro da área e Fábio Sanches cabeceou para trás. Gustavo Bochecha chegou batendo de primeira para o gol e empatou tudo novamente.

ELE CRAVA! ?? O primeiro gol de Saulo Mineiro na partida. ??#CearáSC pic.twitter.com/G5ky28dz6Z ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) November 13, 2024

Quatro minutos depois, o Ceará foi buscar o segundo gol - e conseguiu. Saulo Mineiro recebeu do lado direito e carregou até a entrada da grande área. O atacante finalizou colocado e acertou um belo chute, colocando o Vozão na frente novamente.

Não deu nem tempo do Botafogo-SP respirar, e o Ceará já marcou mais um. Saulo Mineiro dessa vez caiu pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área. Erick Pulga se adiantou à marcação e completou para o gol. O goleiro Victor Souza até tocou na bola, mas não foi capaz de evitar o terceiro do Vozão.

Apesar do resultado a favor, o Ceará continou pressionando e quase chegou ao quarto gol em duas oportunidades. Primeiro, Saulo Mineiro chutou forte e acertou o travessão. Minutos depois, em contra-ataque, Erick Pulga recebeu sozinho dentro da área, mas bateu em cima do goleiro Victor Souza e perdeu.

E foi aos 20 minutos que o Ceará anotou o quarto gol. Saulo Mineiro recebeu lançamento em profundidade e partiu em direção ao gol. O atacante adentrou a grande área e bateu na saída do goleiro, transformando a vitória do Vozão em uma goleada de 4 a 1.