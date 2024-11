São Paulo confirma EUA e deve começar Paulistão com time misto

O presidente Julio Casares confirmou que o São Paulo vai viajar aos Estados Unidos para a pré-temporada mesmo com a antecipação do início do Paulistão.

O que aconteceu

O São Paulo vai dividir o time entre Estados Unidos e Paulistão. Os titulares e atletas mais importantes embarcam para a pré-temporada em solo americano.

O mandatário afirmou que o São Paulo vai "com o que tiver de melhor" para as rodadas iniciais do estadual. Ele lembrou que o elenco é grande e que nesta edição serão 30 inscritos, além de dez na lista B.

O São Paulo virá com o time que ele tiver de melhor. A garotada vai estar na Copinha. O São Paulo tem um elenco grande. Vamos inscrever 30 atletas. Antes era, 26. Houve uma melhora nisso e vai aumentar também o futebol de base para 10, a lista B. Isso dá um pouquinho de tranquilidade, mas nós vamos tentar entrar com o que tiver melhor. O que nós esperamos é que essa pré-temporada seja boa fisicamente, tecnicamente, para que a gente volte e faça a primeira e a segunda rodada já com um bom time competitivo. Julio Casares, durante evento de sorteio do Paulistão

A programação inicial do São Paulo era de viagem aos EUA no dia 8 e retorno no dia 22. O estadual terá início no dia 15.

O Tricolor negociou com a Federação e conseguiu o adiamento da primeira rodada caso se classifique diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Dessa forma, a estreia do Tricolor no estadual seria no dia 19.

Casares ficou bastante irritado com a decisão unilateral da antecipação do calendário. Ele afirmou que o São Paulo também terá de antecipar sua apresentação.