São Paulo busca resgatar sucesso da última Data Fifa e mira outra sequência positiva

O futebol brasileiro ganhou mais um intervalo em seu calendário para a Data Fifa de novembro. Desta maneira, o São Paulo, comandado por Luis Zubeldía, tem mais uma semana de preparação para enfrentar o RB Bragantino, pela 34ª rodada do Brasileirão e mira repetir o sucesso da última pausa.

Desde a última Data Fifa, o São Paulo disputou quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, com 83% de aproveitamento. No período, o Tricolor conquistou três vitórias (Vasco, Bahia e Athletico-PR) e um empate (Criciúma). Foram nove gols marcados e apenas dois tentos sofridos.

Os dez pontos conquistados nas últimas quatro partidas possibilitaram o São Paulo de garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2025 já na próxima rodada. Para isso se confirmar, o Tricolor precisa vencer o RB Bragantino e torcer para que Cruzeiro e Bahia não vençam seus jogos, contra Corinthians e Palmeiras, respectivamente.

Em um cenário em que o São Paulo vence e o Cruzeiro e o Bahia ao menos empatem na próxima rodada, o Tricolor alcança os 60 pontos no Campeonato Brasileiro e não poderia mais ser alcançado pelas outras duas equipes.

O clube paulista aparece na sexta colocação do Brasileirão, com 57 pontos conquistados. O Cruzeiro é o sétimo com 47 unidades e o Bahia, oitavo, tem 46.

Por causa da Data Fifa, a partida entre RB Bragantino e São Paulo será disputada apenas no dia 20 de novembro, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.

As rodadas finais do São Paulo nessa edição de Brasileirão são contra Atlético-MG (C), Grêmio (F), Juventude (C) e Botafogo (F).