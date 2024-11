São Paulo: Aos 32 anos, Lucas tem segunda melhor temporada da carreira

Aos 32 anos, o atacante Lucas já vive a segunda melhor temporada de sua carreira em matéria de média de participações em gol por partida.

Em 43 jogos pelo Tricolor na temporada, Lucas soma 13 gols marcados e nove assistências. A média é de 0,51 participação em gol por jogo.

Somente o Lucas Moura da temporada 2016/17 que atuava pelo PSG (FRA) teve uma média maior. Naquele ano foram 19 gols e 11 assistências em 53 jogos, média de 0,56 por partida.

O Tricolor ainda tem cinco jogos pela frente para Lucas melhorar seus números e ultrapassar a temporada pelo clube francês. O time tem pela frente Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Juventude e Botafogo.

Se atuar todas as partidas, Lucas precisaria somar mais cinco participações em gols para igualar a média da temporada 2016/17. Seriam 26 participações em 48 jogos, para a mesma média de 0,56.

A terceira melhor temporada de Lucas no quesito também é no Tricolor, quando teve 0,50 no ano de 2012 com 16 gols e 14 assistências em 60 partidas. A temporada 2011, sua segunda como profissional, vem logo atrás com média de 0,48: foram 13 gols e oito assistências em 43 duelos.