Rivais nesta quinta, Brasil perdeu apenas uma vez para a Venezuela na história

Brasil e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira, na cidade de Maturín, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A Seleção Brasileira tem ampla vantagem no retrospecto contra os venezuelanos, que já enfrentaram a pentacampeã mundial em 29 oportunidades, mas venceram apenas uma vez.

A única vitória venezuelana contra o Brasil aconteceu em junho de 2008, num amistoso entre as seleções realizado nos EUA. A Venezuela venceu o jogo por 2 a 0, com gols de Giancarlo Maldonado e Ronald Vargas. A Seleção Brasileira foi a campo com alguns nomes conhecidos em nível nacional e internacional, como Daniel Alves, Alexandre Pato e Adriano Imperador.

Desde então, as equipes voltaram a se enfrentar 11 vezes, com sete vitórias brasileiras e quatro empates. Em toda a história, a Seleção Brasileira tem 24 vitórias contra os venezuelanos, além de quatro empates e apenas uma derrota, já citada acima.

Entretanto, no último duelo entre as seleções, em outubro de 2023, o Brasil não teve muita sorte. A pentacampeã mundial, comandada na época por Fernando Diniz, atual treinador do Cruzeiro, empatou em 1 a 1 com a Venezuela. o zagueiro Gabriel Magalhães marcou o gol do time brasileiro.

Brasil e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), no estádio Monumental de Maturín. A Seleção Brasileira está na quarta posição das Eliminatórias Sul-Americanas, com 16 pontos em dez jogos. Por sua vez, os venezuelanos estão no oitavo lugar, com 11 pontos e o mesmo número de partidas.