Rio Open inicia venda dos ingressos para o público geral nesta quarta-feira

O Rio Open anunciou nesta terça-feira a data da do início da venda geral dos ingressos para a 11ª edição do torneio. As entradas estarão disponíveis a partir das 12h (de Brasília) desta quarta-feira.

Com preços a partir de R$ 55,00, as entradas para o Rio Open 2025 serão comercializadas no site da Eventim. Cada espectador poderá adquirir quatro ingressos por sessão por CPF, totalizando 22 no máximo.

A edição já conta com três atletas do top-20 do ranking mundial confirmados: Alexander Zverev, Holger Rune e Lorenzo Musetti. A lista final dos atletas que disputarão o torneio será revelada em janeiro de 2025.

A venda geral do Rio Open terá início nesta quarta-feira (13), às 12h, em https://t.co/RtZ5LVlhLq! Saiba como realizar a sua compra no site da Eventim neste passo a passo e confira mais informações no nosso FAQ, em https://t.co/vjOtVtQvPA ? pic.twitter.com/WekwG6TrPn ? Rio Open (@RioOpenOficial) November 11, 2024

"Com grandes talentos já confirmados, a expectativa é de que os ingressos se esgotem rapidamente, assim como nos últimos anos. Uma edição especial está sendo preparada, que transcende o esporte e cria uma atmosfera única, tornando o Rio Open uma celebração imperdível para todos e para a cidade do Rio de Janeiro", disse Marcia Casz, diretora geral do torneio.

A 11ª edição do Rio Open está prevista para acontecer de 15 a 23 de fevereiro de 2025, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.