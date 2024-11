Presidente do Volta Redonda é apresentado como chefe de delegação da Seleção

A CBF designou o chefe de delegação da Seleção Brasileira para a partida contra a Venezuela. Trata-se de Flávio Horta, presidente do clube carioca Volta Redonda. O dirigente foi apresentado após as entrevistas do lateral Vanderson e do zagueiro Murillo, que concederam coletiva mais cedo nesta terça-feira.

Flávio Horta desembarcou em Belém (PA) na última segunda-feira para se juntar ao restante da delegação brasileira. O profissional, inclusive, assistiu ao primeiro treino da Seleção no Estádio Mangueirão.

"É desnecessário dizer a emoção e a satisfação que causa um convite para chefiar a delegação da Seleção mais famosa do mundo. Existem situações, como essa, que a gente sente mais do que pensa e pensa mais do que pode dizer", afirmou o dirigente. "É uma satisfação muito grande estar na convivência dos elementos que compõem a delegação da Seleção Brasileira. Pelo ambiente que encontrei, podem confiar que a Seleção vai fazer bonito nessa Eliminatória de Copa do Mundo", completou.

Flávio Horta é presidente do Volta Redonda desde 2015. O dirigente foi um dos responsáveis pela ascensão do clube carioca à Série B do Campeonato Brasileiro nessa reta final de ano. Na próxima temporada, o time do Rio de Janeiro disputará a Segunda Divisão nacional pela primeira vez desde 1998.

Como chefe de delegação da Seleção Brasileira, Horta será responsável por acompanhar a rotina de treinos, viagens, jogos e compromissos da equipe. Ele ainda representará a CBF em eventuais reuniões com outros dirigentes e autoridades.

O Brasil enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Depois, na terça-feira (19), a Seleção recebe o Uruguai a partir das 21h45, na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada da competição qualificatória.

A Seleção Brasileira vem de duas vitórias consecutivas nas Eliminatórias e subiu na tabela, ocupando neste momento a quarta colocação, com 16 pontos. Do outro lado, a Venezuela chega de uma derrota e figura no oitavo posto, com 11 pontos.