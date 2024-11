Prêmio Brasil Olímpico 2024 será realizado no dia 11 de dezembro, no Rio de Janeiro

O Prêmio Brasil Olímpico 2024, premiação que comemora os feitos dos atletas brasileiros nas Olímpiadas de Paris, já tem data e local definidos. A celebração acontecerá no dia 11 de dezembro, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro.

O Time Brasil conquistou 20 medahas nos Jogos Olímpicos deste ano. Paulo Wanderley, presidente do COB (Comitê Olímpico do Brasil), comentou sobre a realização do evento.

"Estamos muito animados em reunirmos daqui a um mês no Prêmio Brasil Olímpico 2024 as grandes estrelas do esporte olímpico nacional, que tanto orgulho trouxeram para nosso povo. Dos 276 atletas brasileiros na delegação, 56 voltaram para casa com pelo menos uma medalha no peito, em uma edição marcada pelo protagonismo feminino da delegação brasileira. Temos muitos motivos para celebrar os feitos de nossos atletas e com certeza será uma festa marcante para o Movimento Olímpico brasileiro", disse.

A edição de 2024 premiará pela primeira vez em sua história as melhores treinadoras e os melhores treinadores de esportes individuais. Até 2023, apenas um técnico era homenageado nesta categoria.

A premiação também irá homenagear os principais destaques do Brasil nos Jogos Olímpicos. Os atletas, que serão escolhidos por um colégio eleitoral formado por especialistas, receberão o Troféu Rei Pelé. A ginasta Rebeca Andrade e Marcus D?Almeida, do tiro com arco, receberam o prêmio no último ano.

Já os vencedores dos prêmios de Atleta da Torcida, Atleta Revelação e Prêmio Inspire serão decididos pelo público. O evento também contará com a entrega dos tradicionais prêmios aos melhores atletas de cada modalidade, Melhor Técnico Coletivo, Melhor Equipe do Ano, Troféu Adhemar Ferreira da Silva e Prêmio Espírito Olímpico.