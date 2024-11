Piquerez ganha tempo para readquirir forma ideal e deve reforçar Palmeiras após data Fifa

O lateral Piquerez pode enfim voltar a defender o Palmeiras após esta data Fifa. O jogador está na reta final de transição física e vive a expectativa de voltar a ser relacionado no jogo contra o Bahia, no próximo dia 20 (quarta-feira).

O uruguaio sofreu uma grave lesão no menisco do joelho esquerdo e teve que ser submetido a cirurgia em julho, após um jogo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

O departamento médico do Palmeiras não divulgou o prazo de recuperação, mas havia chances do jogador retornar à equipe apenas no ano que vem. O atleta, porém, já deu início ao processo de transição e vem fazendo atividades leves no gramado nas últimas semanas.

Desta forma, a data Fifa virou trunfo para Piquerez readquirir a forma física ideal e reforçar a equipe alviverde nestas últimas rodadas do Brasileirão.

O retorno do lateral dependerá de sua evolução nos próximos dias. Caso ele volte a treinar sem restrições, há grandes chances dele ser relacionado para o duelo com o Bahia. A partida está marcada para o dia 20, às 20h (de Brasília), em Salvador, pela 34ª rodada da Série A.

Durante a ausência de Piquerez, a lateral-esquerda do Palmeiras foi assumida por Caio Paulista. O ex-jogador do São Paulo superou a desconfiança inicial e virou titular da função.

Atleta alviverde desde 2021, Piquerez soma 39 partidas disputadas pelo time nesta temporada. A tendência é que ele retorne à equipe de forma gradual. Portanto, o uruguaio dificilmente será titular ainda neste ano.