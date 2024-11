Palmeiras só fica à frente de lanterna entre os times mais ineficientes do Brasileiro

O Palmeiras não tem apresentado bons números quando o assunto é converter as chances de gol. O Alviverde, apesar de ostentar o melhor ataque do Brasileirão, está entre os times mais ineficientes da competição. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira só fica à frente do lanterna Atlético-GO. O levantamento é do DataFutebol.

A conta para definir a eficiência dos times é simples: número de gols marcados menos o número de gols esperados, o famoso "xG", que nada mais é do que a probabilidade do gol ser marcado. Este índice é calculado com base em várias informações, como a distância até o gol, posicionamento do jogador, características do atleta, entre outros.

O Palmeiras, por exemplo, penúltimo colocado do ranking, tem um aproveitamento de -8,7. Isso significa que o clube tem 8,7 gols a menos do que deveria, com base nas chances que foram criadas. O Atlético-GO, último colocado, tem o índice de -12,1.

O líder do levantamento é o São Paulo, que ocupa o sexto lugar do Brasileiro. O Tricolor detém a eficiência de 8,2. Ou seja, a equipe de Luis Zubeldía possui 8,2 gols a mais do que deveria ter na competição. O Corinthians, por sua vez, é o 12º colocado, com 0,5.

A dificuldade de converter as chances criadas já havia sido apontada por Abel Ferreira ao longo do Brasileirão. E esse problema ficou ainda mais nítido após o duelo com o Grêmio, na última sexta-feira (8), no Allianz Parque.

O Palmeiras finalizou a gols 33 vezes ao longo da partida, mas balançou as redes em uma única oportunidade e bateu o time gaúcho pelo placar mínimo, 1 a 0.

Apesar dos percalços, o Alviverde ainda sonha com o título brasileiro nesta temporada. O time está no segundo lugar, com 64 pontos, quatro a menos que o líder Botafogo. O próximo compromisso é diante do Bahia, após a data Fifa, no próximo dia 20, na Fonte Nova, às 20h (de Brasília).

Veja abaixo o ranking de eficiência dos times no Brasileirão: