Neymar hoje é uma miragem, e Santos precisa ser realista, diz PVC

Neymar é hoje uma miragem como jogador de futebol, e o Santos precisa ser realista para planejar a temporada 2025, avaliou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira. O Peixe está de volta à Série A.

Tem que ter um planejamento forte. Todo mundo quer ver o Neymar jogando em alto nível. Eu quero ver o Neymar jogando em alto nível. Mas hoje ele é uma miragem.

Ele jogou 20 partidas nos últimos dois anos. Como é que você vai investir um plano de carreira, um plano de desenvolvimento de um grande time a partir de um jogador que tem tido lesões repetidas?

Paulo Vinícius Coelho

O Peixe garantiu na segunda-feira (11) o retorno à primeira divisão, mas viu o técnico Fábio Carille e o presidente Marcelo Teixeira trocarem farpas públicas sobre o planejamento da temporada que vem.

Neymar não está jogando em alto nível hoje. Então, o Santos tem que ser realista e, primeiro, escolher um novo técnico.

PVC

Hernan: São Paulo prioriza laterais e um meia no mercado da bola

A diretoria do São Paulo vai buscar no mercado laterais e um meia para a temporada 2025, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O São Paulo tem um planejamento que já está sendo tocado pelo presidente Júlio Casares, e o Zubeldía tem participado ativamente desse planejamento.

O clube vai atrás de um lateral esquerdo, um jogador de meio-campo e um lateral direito, dependendo da situação do Rafinha.

André Hernan

São Paulo enfrenta concorrência por Wendell, do Porto

O São Paulo ainda busca a contratação do lateral esquerdo Wendell, do Porto, e enfrenta concorrência no mercado, acrescentou André Hernan. Cruzeiro e Grêmio estão no páreo.

O Wendell está em fim de contrato com o Porto e xiste uma possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro. Tem muita gente de olho. O Alexandre Mattos já entrou em contato com o staff do Wendell sondando a possibilidade.

O Cruzeiro tem muito mais poder financeiro do que o São Paulo hoje. Mas o São Paulo mantém a esperança de abrir negociação no final do ano para tentar trazer e sanar esse problema da lateral esquerda. André Hernan

