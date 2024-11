Neymar comprar SAF e injetar dinheiro é a única salvação do Santos, diz RMP

Neymar é a solução de curto prazo para o Santos voltar a ser protagonista do futebol brasileiro, afirmou o colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte desta terça (12).

É a única salvação do Santos. Se o pai do Neymar e o Neymar resolverem comprar a SAF do Santos, é a única forma do Santos voltar no ano que vem já em condições de não brigar de novo para não cair. Renato Maurício Prado

O colunista defendeu que o Peixe precisa de uma "injeção de dinheiro" para se manter na Série A e voltar a brigar por títulos.

Se o Santos não se reforçar bem, se não arrumar dinheiro para montar um time melhor, corre o risco de cair de novo. Isso já aconteceu com vários clubes caíram, Vasco e Botafogo que o digam.

O Santos precisa de uma injeção de dinheiro e quem está mais próximo de poder dar essa injeção, até por interesse próprio e por amor ao clube, é justamente o pai e o filho Neymar. Renato Maurício Prado

RMP pede punição drástica ao Galo por caos na Arena MRV: 'Indesculpável'

O Atlético-MG precisa ser punido de forma exemplar pela violência generalizada dos seus torcedores após o vice da Copa do Brasil, cobrou Renato Maurício Prado.

O que aconteceu na Arena MRV é indesculpável. O Atlético e a sua arena precisam receber uma punição dura, exemplar, para que não aconteça isso em outros estádios.

Tem que tomar uma atitude drástica. O que estão esperando: que um torcedor dê uma paulada na cabeça e mate um jogador no campo? Renato Maurício Prado

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra