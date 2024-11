Murilo celebra marca de 150 jogos pelo Palmeiras e destaca preparação antes de enfrentar o Bahia

O zagueiro Murilo atingiu a marca de 150 jogos com a camisa do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta de 27 anos comemorou a número alcançado e expressou o desejo de conquistar mais títulos pelo clube que defende desde 2022.

"Para mim, é muito especial. Vi que sou o 11º do elenco a alcançar essa marca grande e fico muito feliz, contente pelo tamanho do clube e em saber como é difícil poder ter essa sequência de jogos. Me sinto grato por tudo o que Deus tem feito em minha vida e agora é melhorar cada vez mais, ganhar mais títulos, vencer mais jogos e dar alegrias aos nossos companheiros, à nossa comissão e aos nossos torcedores", disse.

Murilo se junta a outros dez jogadores do atual elenco que também já disputaram 150 jogos pelo clube. A lista conta com Piquerez (165), Gabriel Menino (240), Rony (278), Mayke (296), Zé Rafael (310), Gustavo Gómez (322), Raphael Veiga (323), Marcos Rocha (325), Weverton (391) e Dudu (459).

O Palmeiras só volta a campo no dia 20 de novembro para enfrentar o Bahia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Murilo, nascido em São Gonçalo do Campo, na Bahia, projetou a partida no estado em que nasceu.

"É um jogo muito especial para mim, é o estado onde eu nasci, gosto muito de jogar lá. Essa preparação será muito importante para ficarmos sempre concentrados e buscar a vitória na Bahia. Todos com o mesmo empenho e dedicação para conquistarmos uma vitória que será muito importante para nós", seguiu.

Atualmente, o Verdão tem 64 pontos e é o vice-líder do Brasileirão, com quatro pontos a menos que o Botafogo, que ocupa a ponta, com 68.