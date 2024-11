Atletas da seleção de boxe apostam em Tyson: 'Se pegar, vai para a lona'

Do UOL, em São Paulo

O UOL vai estar na luta da próxima sexta entre Mike Tyson e Jake Paul, por isso, decidiu aprender um pouco mais sobre a modalidade com quem entende, e muito.

Wanderley Holyfield, vice-campeão mundial de boxe, e Bia Ferreira, medalhista de prata e bronze nas Olimpíadas de Tóquio e Paris, respectivamente, ensinaram à reportagem os principais golpes da modalidade. E de quebra, deixaram o palpite para a luta da semana: Mike Tyson. Bia sabe que Paul é bem mais novo, mas reforça que lenda é lenda.

Se a lenda tiver oportunidade, ele vai jogar. É jeito. Se pegar certinho, não importa a idade do Paul, ele vai para a lona

Wanderley torce pelo boxe. Até acha que a idade de Jake Paul pode fazer diferença, mas a torcida é por Tyson.

Minha torcida é sempre pelo boxe, vou torcer para o Mike Tyson

Fundamentos do boxe

Bia Ferreira e Wanderley Holyfield usaram uma tarde de suas cansativas rotinas para ensinarem boxe para a reportagem. O vídeo faz parte do especial de três episódios que o UOL produziu para entrar no clima da luta entre Tyson e Paul. Você pode assistir ao primeiro episódio, que explora os principais fundamentos da modalidade, aqui. O segundo está no topo desta reportagem. O terceiro você confere na próxima quarta (13).

Quando é a luta

Mike Tyson e Jake Paul se enfrentam no dia 15 de novembro. A luta será transmitida, ao vivo, mundial e exclusivamente na Netflix, às 22h (horário de Brasília). Com narração e comentários em português, o duelo acontecerá no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.